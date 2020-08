Zes producenten uit Vlaamse Ardennen zetten hun deur open voor Toer Lekker Oost-Vlaams Frank Eeckhout

25 augustus 2020

11u46 34 Vlaamse Ardennen Zes producenten uit de Vlaamse Ardennen zijn gratis te bezoeken tijdens de Toer Lekker Oost-Vlaams op zondag 30 augustus van 10 tot 18 uur.

De producenten openen hun deuren, waarbij het grote publiek kennis kan maken met allerlei streek- en hoeveproducten. “De toer Lekker Oost-Vlaams biedt een unieke ervaring aan de bezoeker: er is de rondleiding in het bedrijf waarbij je te weten komt wat de oorsprong is van de lekkernij, welke traditie er achter schuilgaat en hoe het productieproces verloopt vooraleer je het streekproduct effectief kan nuttigen", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert. Daarnaast ontdekt de bezoeker vaak ook het ambacht dat erachter steekt en komt hij in contact met een gepassioneerde producent die maar al te graag enkele leuke details vertelt. Én uiteraard kan er geproefd worden van al dat lekkers. Redenen genoeg dus voor een mooie uitstap.

De deelnemende producenten in de Vlaamse Ardennen zijn: Hoeve ‘t Alkenveld in Velzeke, Wijndomein De 3 Fonteinen in Zottegem, Wijndomein Carrijn in Zottegem, Buizerd en Saars in Kruisem, Breydel in Gavere en Ambachtelijke Brouwerij en Kaasmakerij Gemeldorp in Lierde.

Meer info op www.lekkeroostvlaams.be/toer/