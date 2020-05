WZC Egmont maakt resultaten van COVID-19 testen bekend: “Eén bewoner positief, personeel allemaal virusvrij” Frank Eeckhout

04 mei 2020

12u11 3 Zottegem In woonzorgcentrum Egmont in Zottegem testte één van 187 bewoners positief op COVID-19. Van de 188 geteste personeelsleden is iedereen virusvrij. Op het resultaat van vier resterende personeelsleden is het nog wachten. “De besmette bewoner stelt het goed en vertoont geen symptomen", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Alle bewoners en personeelsleden van WZC Egmont werden vorige week getest op COVID-19. “Van de 187 bewoners heeft 1 bewoner positief getest op COVID-19. Alle andere resultaten van bewoners zijn negatief. De familie van de besmette bewoner is onmiddellijk ingelicht en de meest strikte beschermings- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen. De bewoner stelt het op dit moment goed en vertoont geen symptomen. In samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts wordt de bewoner overgebracht naar het dagverzorgingscentrum, dat wij weken terug al als quarantaine-afdeling hebben ingericht. Het personeel verleent zoals steeds de allerbeste zorgen. De familieleden van alle andere bewoners die negatief hebben getest, worden eveneens persoonlijk ingelicht van het resultaat van de testen en de algemene situatie in het WZC", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Ook al onze personeelsleden zijn getest. Van de 188 gekende resultaten bij personeelsleden testte niemand positief. Vier resultaten zijn nog niet binnen. “We zijn uiteraard erg geschrokken van het positief resultaat van 1 bewoner, maar over het algemeen zijn de resultaten hoopgevend en dit dankzij de doorgedreven inspanning van het toepassen van de hygiënemaatregelen door de zorgverleners en andere personeelsleden. We denken uiteraard heel hard aan de besmette patiënt en aan de familie van onze bewoner en duimen dat het goed komt. Achter statistieken en cijfers schuilen immers altijd mensen en gevoelens. Ik dank alle medewerkers van het WZC voor hun grote inspanningen om de beste zorgen te geven aan onze bewoners in de meest veilige omstandigheden", besluit De Potter.