WTC T'Ertegem rijdt 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker Frank Eeckhout

24 mei 2019

14u37 0 Zottegem Ook dit jaar rijdt een ploeg uit Zottegem mee met de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. WTC T’Ertegem zet zijn schouders onder het goede doel en zamelt zo met het team 5.000 euro in voor Kom Op Tegen Kanker.

De wielertocht wordt opgedeeld in 8 etappes van 125 kilometer, gespreid over 4 dagen, waarbij ieder team van maximum 8 deelnemers samen de totale afstand van 1.000 km rijdt. “Om deel te nemen engageert het team zich ook om 5.000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Het is ieder jaar opnieuw een schitterende actie die heel wat geld ophaalt voor onderzoek naar kanker,” legt burgemeester Jenne De Potter uit. “Dit jaar nemen 1.000 ploegen deel, goed voor een netto-opbrengst van 5 miljoen euro. Ik ben bijzonder fier op de vrienden van WTC T’Ertegem met hun engagement en uiteraard danken we in het bijzonder alle mensen die ons hebben gesteund met hun sponsoring of aanwezigheid op het spaghettifestijn.”

Jenne De Potter zelf rijdt de voormiddagrit met start in Zedelgem. De andere deelnemers zijn Pascal Hubeau, Kristof en Jo Monsecour, Wim Van den Berge, Jonas Haustraete, Tim Trossaert en Bart Seghers.