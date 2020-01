Wout en Marte zijn jeugdprins en -prinses carnaval Zottegem Frank Eeckhout

13 januari 2020

10u31 0 Zottegem Bij de jongens verlengde de zevenjarige Wout Van Den Berghe zijn titel van jeugdprins carnaval in Zottegem. Bij de meisjes trok de elfjarige Marte Van Raemdonck aan het langste eind. Het nieuwe jeugdprinsenpaar vervoegt het indrukwekkende team van jeugdkeizer Briek en jeugdkeizerinnen Joyca en Yilke.

Na de knaleditie van Carnaval Zottegem werd een dag later met meer dan 150 kinderen ook op het Kindercarnaval een stevig feestje gebouwd. “Nooit eerder kwamen zoveel kinderen carnaval vieren,” legt Lieven Buysse, voorzitter van het Feestcomité trots uit. “Eerst palmden de kinderen de straten in met hun eigen bonte stoet, ondersteund door de MöMö-vrienden en een vijftal carnavalswagens, waarna de kinderen met hun families konden genieten van de schitterende show van Matroos Jens in de Bevegemse Vijvers. Ook dit jaar werden een jeugdprins en -prinses verkozen. De toekomst van Carnaval Zottegem is verzekerd met al die aanstormende carnavalisten", stelt Lieven Buysse vast.