Woonzorgcentrum Egmont laat weer bezoek op de kamer toe Frank Eeckhout

15 juni 2020

16u51 0 Zottegem In woonzorgcentrum Egmont in Zottegem mogen bewoners vanaf 17 juni opnieuw bezoek ontvangen op hun kamer. “Dit is heugelijk nieuws voor de bewoners en hun familieleden", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Voorzichtigheid blijft nog steeds heel belangrijk, dus het bezoek kan er nog niet hetzelfde uitzien als voor de coronacrisis. “We zijn er tot nu toe bijzonder goed in geslaagd het virus onder controle te houden. Bij een nieuwe COVID-19-testronde vorige week in cluster Velzeke van het woonzorgcentrum zijn alle resultaten negatief, dus geen besmettingen. Ook de twee eerder positief geteste bewoners zijn virusvrij. Laat ons er samen alles aan doen om dat zo te houden door strikt de maatregelen te volgen", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Discipline

Vanaf 17 juni zijn er een beperkt aantal bezoeken mogelijk per dag en per cluster. “Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans geven tot bezoek. Dit zal een grote puzzel worden en we hopen daarbij dan ook op jullie begrip. Het spreekt uiteraard voor zich dat bezoek enkel kan plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en niet positief getest werden. Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin en discipline om alles in goede banen te leiden. Het is alvast opnieuw een stapje vooruit”, vult schepen van Sociale Zaken en Senioren Peter Vansintjan (CD&V).

Woonzorgcentrum Egmont benadrukt dat er eerst een afspraak moet gemaakt worden. Dat kan vanaf maandag 15 juni op 09/364 56 00 of wzcegmont@ocmw.zottegem.be