Woonzorgcentrum De Vlamme viert 101-jarige Maria Van Crombrugge Frank Eeckhout

28 mei 2019

17u52 2 Zottegem Maria Van Crombrugge is met haar 101 jaar de tweede oudste inwoner van Zottegem. Voor die gelegenheid werd Maria in de bloemetjes gezet door de burgemeester Jenne De Potter. Pannenkoeken konden op dit feest niet ontbreken want dat is Voor Maria, samen met rijsttaartjes, het liefste wat ze eet.

Wat moet je doen om 101 te worden? Een pasklaar antwoord heeft Maria niet. Op haar 14 jaar is ze gestopt met school en ging ze aan de slag als dienster. Later is ze haar eigen winkeltje begonnen in groenten en fruit. ’s Avonds maakte ze het eten voor haar man en vier kinderen met de overschotten uit de winkel. Maria verblijft al bijna 13 jaar in woonzorgcentrum De Vlamme. De laatste jaren is ze aangesloten bij de leefgroep ‘De Oase’ waar ze een zinvolle en gestructureerde dagbesteding geniet. Dat is Maria haar beste vermaak. Ze geniet van de dagelijkse compagnie van de medebewoners en de vriendschap van het team dat haar omringd met de beste zorgen. Haar grootste plezier is het dagelijks bezoek van haar kinderen. Er gaat geen dag voorbij dat er geen familie langs komt en dat maakt haar heel gelukkig. Haar kinderen hebben het onderling zodanig geregeld dat ze hun mama beurtelings komen opzoeken voor een gezellige babbel.