Woonproject op site van voormalig college krijgt Directeursplein en Knikkersteeg Frank Eeckhout

28 augustus 2020

Zottegem Met een Directeursplein en Knikkersteeg blaast Vanhout Projects het vroegere Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege nieuw leven in. "We willen de gedachte aan het oude Zottegemse college levendig houden. De start van het nieuwe schooljaar leek ons het uitgelezen moment om dat te onthullen", zegt PR-verantwoordelijke Elke Ruymen.

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar brengen schepen Evert De Smet (N-VA) en Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een werfbezoek aan het ‘bijna in ere herstelde’ Collegium, een belangrijk stukje erfgoed van de stad Zottegem. Dit gebouw stond in 1862 nog vol met schoolborden en lessenaars, maar is nu een renovatie- en nieuwbouwproject van Vanhout Projects, dat hiervoor samenwerkt met Studio Farris. Samen blazen ze het Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege nieuw leven in.

68 appartementen en 2 handelsruimten

“Het project omvat 68 appartementen en twee handelsruimten. Ze zijn verdeeld over 4 gebouwen, waarvan 3 gebouwen verbonden zijn door prachtig groen dat omgedoopt werd tot Directeursplein. Het neogotische schoolgebouw staat aangeduid als beschermd stadsgezicht en dus bleef de gevel aan de straatzijde zo goed als onveranderd. Het gebouw werd met veel respect voor het verleden gerenoveerd tot in het kleinste detail zoals bijvoorbeeld het herstellen van de originele knipvoegen. Aan de pleinzijde was er meer vrijheid om met hedendaagse ingrepen in de gevel en het dak te zorgen voor een optimale lichtinval in de appartementen en de relatie met het groene binnenplein te versterken", legt Elke Ruymen uit.

Het Collegium en de publieke parking staan in verbinding met de Kasteelstraat en de winkelstraat Heldenlaan via de nieuw gecreëerde Knikkersteeg. De naam is ontstaan vanuit nostalgie. Heel wat schoolgaande kinderen hebben op de voormalige speelplaats uren lang geknikkerd Elke Ruymen

Naast een privéparking en fietsenstalling bevindt zich in dit project ook een ondergrondse publieke parkeergarage voor 100 wagens, aangekocht door de stad. Het Collegium en de publieke parking zullen in verbinding staan met de Kasteelstraat en de winkelstraat Heldenlaan via de nieuw gecreëerde Knikkersteeg. De naam Knikkersteeg is ontstaan vanuit pure nostalgie. Heel wat schoolgaande kinderen hebben op de voormalige speelplaats uren lang geknikkerd", knipoogt Ruymen.

Stadskanker

Minister Matthias Diependaele, zelf Zottegemnaar, liep school in het voormalige college. “Dit bezoek roept wel wat herinneringen op. Maar het doet vooral deugd om te zien dat deze vroegere stadskanker een mooie nieuwe invulling krijgt en dat de erfgoedwaarde van het gebouw bewaard blijft. Telkens ik hier passeer, kijk ik vol bewondering naar de vordering van de werken", zegt Diependaele.

Ook Zottegemse schepen Evert De Smet (N-VA) is blij dat het project zo vlot verloopt. “In plaats van een ruïne krijgen we kwaliteitsvolle bewoning in ons centrum. Eens de werken klaar, kunnen we starten met de tweede fase van de stadskernrenovatie en Zottegem verder opwaarderen", vult schepen De Smet aan.