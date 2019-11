Wolf Bar komt terug naar Sotto’s: “Deze editie nog meer thema-avonden” Frank Eeckhout

10u36 0 Zottegem Een grote loungebar met snacks en fingerfood, een vipruimte, een Oostenrijkse skihut, een danszaal, tientallen top-dj’s en nog meer thema-avonden. Dat wordt Wolf Bar anno 2019. Decor van het hele gebeuren wordt opnieuw evenementenzaal Sotto’s in Zottegem.

Noteer alvast zaterdag 30 november in je agenda. Dan opent Wolf Bar opnieuw de deuren. “In december zijn we enkel op zaterdag open, in januari en februari ook op vrijdagavond. De meest succesvolle thema-avonden hebben we behouden. En met carnaval plannen we al zeker één nieuwe thema-avond. Ook het concept voor oudejaarsavond blijft behouden. De reservaties hiervoor starten binnenkort. Niet aarzelen is de boodschap want vorig jaar was het full house. Oudejaarsavond wordt in principe de enige betalende avond", zegt organisator Frederik Stragier.

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van alle activiteiten? Volg Wolfbar dan op Facebook of surf naar www.wolfbar.be.