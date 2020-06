Witte woede aan AZ Sint-Elisabeth in Zottegem Frank Eeckhout

18 juni 2020

17u27 4 Zottegem Ze hebben bergen werk verzet tijdens de coronacrisis, en daar elke dag een stevig applaus voor gekregen. Maar het mag meer zijn voor ons zorgpersoneel. Moét meer zijn. In heel Vlaanderen kwamen ze daarom donderdag op straat, om de witte woede te ventileren. Niet te lang, want er moest ook gewoon gewerkt worden.

De christelijke vakbond heeft donderdagochtend actie gevoerd aan het ziekenhuis in Zottegem. Daarmee ventileert het zorgpersoneel haar ongenoegen over het weinige respect dat ze krijgen van de regering. “Tijdens de coronacrisis hebben de zorgverleners dubbele shifts gedraaid. Er werd hen van alles beloofd maar daar is uiteindelijk niets van in huis gekomen. Het lijkt wel of alle inspanningen reeds in de vergeethoek zijn beland. Met deze actie hopen we een statement te maken naar de regeringsleiders in ons land. Het wordt tijd dat wij naar waarde geschat worden", klinkt het.