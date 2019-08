Witte trippen met suiker van Kwaliteitsslagerij Chris en Carina: “De marsepein van de slager” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Frank Eeckhout

31 augustus 2019

07u01 0 Zottegem De marsepein van de slager. Zo noemt Chris Stevens van Kwaliteitsslagerij Chris en Carina in Zottegem zijn witte trippen met suiker. “In 2014 ben ik naar de VLAM gestapt om de witte lekkernij te laten erkennen als streekproduct. Sindsdien komen klanten van ver buiten de regio naar onze winkel om de witte trippen te kopen”, glundert Chris.

Voor Chris Stevens ging in 1992 een droom in vervulling met de opening van zijn beenhouwerij in Zottegem. “Vers vlees, charcuterie, bereide gerechten, salades en traiteur, daar doe ik het voor”, zegt Chris. “Klanten hebben meteen de weg naar onze winkel gevonden, waardoor we enkele jaren later onze zaak al moesten uitbreiden. We schaften ons ook steeds meer machines aan en namen een eerste personeelslid in dienst. Vandaag, 27 jaar later, is de slagerij uitgegroeid tot een modern bedrijf met vier personeelsleden.”

Recept

Toch blijft het bereiden van charcuterie de grootste passie van Chris. “We bereiden heel wat vleeswaren zelf. Een van die producten zijn de witte trippen. Een speciale lekkernij met een leuke geschiedenis. De witten trippen werden vroeger vooral thuis gemaakt wanneer in de wintermaanden een varken geslacht werd. Het spek werd verwerkt met brood en eitjes en in een darm getrokken. Naargelang de streek maak je die met of zonder suiker. Wij maken ze met suiker en rozijnen. Door rum en kaneel aan het recept toe te voegen, geven we onze witte trippen een eigen toets. Het originele recept is meer dan een eeuw oud en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Maar elke slager geeft er zijn eigen ‘touch’ aan. Toch merkt je dat steeds meer ambachtelijke slagers geen overnemer vinden als ze met pensioen gaan. Daarom stapte ik in 2014 naar de VLAM met de vraag om de witte trippen met suiker te laten erkennen als streekproduct”, gaat Chris verder.

Naargelang de streek maak je witte trippen met of zonder suiker. Wij maken ze met suiker en rozijnen. Door rum en kaneel aan het recept toe te voegen, geven we onze witte trippen een eigen toets Slager Chris Stevens

De VLAM was het idee van Chris wel genegen en erkende de witten trippen. Dat heeft de verkoop een enorme boost gegeven. “Onze klanten kijken uit naar september. Dan start de verkoop van witte trippen en die duurt tot Pasen. De eerste weken loopt het storm voor de lekkernij. Dan maken we tot tien kilogram per dag. Tegen Pasen zijn de mensen verzadigd en verdwijnen de witte trippen voor enkele maanden uit ons gamma. Door het product niet het hele jaar door te maken, merken we dat de honger naar witte trippen toeneemt naarmate we dichter bij de maand september komen. Hierdoor en door de aparte, zoete smaak zijn onze witte trippen een topproduct”, besluit Chris.

In september start de verkoop van witte trippen en die duurt tot Pasen. De eerste weken loopt het storm voor de lekkernij. Dan maken we tot tien kilogram per dag Slager Chris Stevens

