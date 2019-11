Witte lintjesactie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen Frank Eeckhout

07 november 2019

15u12 0 Zottegem Enkele Zottegemse CD&V-politica’s hebben donderdagmorgen witte lintje uitgedeeld aan het station. “Wie een wit lintje opstelt, steunt onze actie tegen seksueel geweld op vrouwen", zegt v oorzitter van Vrouw en Maatschappij Veerle De Smet.

Dit jaar zetten de CD&V-vrouwen zorgcentra die vrouwen opvangen na seksueel geweld in de kijker. “Met onze actie willen we de drie bestaande zorgcentra extra bekendheid geven. We vragen dat de overheid voldoende financiële middelen voorziet, zodat het voortbestaan van deze zorgcentra niet ion gevaar komt. Daarnaast willen we de verdere uitrol van zorgcentra zodat vrouwen nooit verder dan één uur moeten rijden om er te geraken. Verder willen we dat zorgcentra de DNA-stalen langer dan één jaar mogen bewaren zodat vrouwen die beslissen om pas na verloop van tijd klacht in te dienen, ook nog gehoord worden", zegt Veerle De Smet.