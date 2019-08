Wielerfans vinden massaal de weg naar nieuwe start- en aankomstzone Horeca in centrum lijdt niet onder vernieuwd parcours Frank Eeckhout

20 augustus 2019

19u15 0 Zottegem Wielerfans hebben dinsdag massaal de weg gevonden naar de nieuwe start- en aankomstzone van de 84ste GP Stad Zottegem. Die verhuisde van de Meerlaan naar de Buke. Aan de Sotto’s werd een groot koersdorp opgetrokken. “De verhuis is meer dan geslaagd. En ook in het centrum was het bakje vol", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

De GP Stad Zottegem hoopt in de nabije toekomst te promoveren naar 1.BC. “Dat zal nodig zijn om ons deelnemersveld naar een hoger niveau te tillen. Dan kunnen we ook rekenen op een rechtstreekse televisie-uitzending. Dat maakt niet alleen de interesse van de ploegen groter, je kan de sponsors ook betere voorstellen doen”, zegt koerdirecteur Jo Gosseye. Een eerste stap naar 1.BC is de keuze voor een andere aankomstzone. “Die lag jarenlang op de Meerlaan. Na de wedstrijd trokken we met sponsors en vips naar de Bevegemse Vijvers. Door de aankomst te verhuizen naar de Buke hoeven sponsors, vips en fans zich na de wedstrijd niet meer te verplaatsen. Evenementenhal Sotto’s ligt immers aan de aankomst en wordt het nieuwe kloppend hart van de koers.”

Die verhuis heeft al meteen een grote impact op het aantal vip-arrangementen die de organisatie verkocht. “Op het ontbijt mochten we 220 gasten ontvangen. Dat is vroeger heel wat anders geweest. We waren daarmee gestopt omdat er amper nog interesse was. Na de wedstrijd verwachten we 445 vips. Ook dat is een heel pak meer dan de voorbije jaren. De verhuis legt ons duidelijk geen windeieren”, voegt secretaris Rik Van Audenhove daar nog aan toe.

De nieuwe startlocatie valt ook in de smaak bij de wielerfans. Heel wat wielerfans zakten dinsdagmiddag af naar de startplaats. Daar konden ze flaneren tussen de rennersbussen en op jacht gaan naar handtekeningen. Op een podium werden de renners één voor één aan het publiek voorgesteld. Streekrenner Frederik Backaert van Wanty Gobert kon op heel wat applaus rekenen. “Leuk zo’n voorstelling van de deelnemers. Zo krijg je meteen het hele deelnemersveld eens te zien”, zegt Robert De Meester uit Geraardsbergen.

Bij sommige horecamensen uit het centrum van Zottegem was de vrees ontstaan dat de verhuis voor een leegloop zou zorgen in het centrum. Niets bleek echter minder waar. “Het is koppen lopen", zegt Karel van café Meileken op het Statoinsplein. “Ik merk geen verschil met de voorbije jaren. Als het mooi weer is maakt het voor de mensen niet uit waar de aankomst ligt. Zolang de koers maar door het centrum rijdt", ervaart Karel.

De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Piotr Havik. Hij haalde het voor Andre Greipel.