Werkstraffen en celstraffen met uitstel voor inbrekers in Acacialaan

Zottegem

De mannen en vrouw die in 2019 hebben ingebroken in een verlaten woning in de Acacialaan in Zottegem kennen hun straf. Twee van hen moeten een werkstraf van 90 uur uitvoeren, één man een werkstraf van 110 uur. Twee andere beklaagden zijn veroordeeld tot een celstraf met probatie-uitstel.