Werkstraffen en celstraffen met uitstel voor inbrekers die slag slaan in onbewoond huis

25 juni 2020

De mannen en vrouw die in 2019 hebben ingebroken in een verlaten woning op de Acacialaan in Zottegem kennen hun straf. Twee van hen moeten een werkstraf van 90 uur uitvoeren, één man een werkstraf van 110 uur. Twee andere beklaagden zijn veroordeeld tot een celstraf met uitstel.

De bewuste woning in Zottegem was niet meer bewoond, maar bevatte wel nog enkele waardevolle spullen. Bruggeling K.K. (33) ging er in oktober 2019 met twee handlangers langs om onder meer flessen wijn, schilderijen, beelden en Japanse vazen te stelen. Enkele maanden later namen twee andere inbrekers de taxi naar de woning om er nog wat meer wijn te stelen. Zij werden op heterdaad betrapt.