Werken klaar: Meerlaan opnieuw open voor verkeer Frank Eeckhout

28 augustus 2020

09u31 0 Zottegem De Meerlaan in Zottegem is opnieuw open voor het verkeer nadat Agentschap Wegen en Verkeer er werken liet uitvoeren.

De werken aan de Meerlaan zijn tijdig klaar zodat de start van het school in Koninklijk Atheneum Zottegem probleemloos van start kan gaan. De school was deze week niet bereikbaar omdat de weg die Zottegem verbindt met Erwetegem een nieuw wegdek en nieuwe belijning kreeg. De voorziene duur van de werken was vier dagen en daar heeft de aannemer zich perfect aan gehouden.