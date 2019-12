Wereldlichtjesdag in Ridderzaal Egmontkasteel Frank Eeckhout

02 december 2019

18u51 0 Zottegem De Wereldlichtjesdag in Zottegem vindt dit laar plaats op zondag 8 december in de Ridderzaal van het Egmontkasteel.

Ieder jaar op de tweede zondag van december is het Worldwide Candle Lighting, een gedenkdag voor overleden kinderen. Wereldwijd worden er om 19 uur lokale tijd kaarsjes aangestoken. Vorig jaar werd dit serene gebeuren in Zottegem bijgewoond door meer dan 200 deelnemers. “De bijeenkomst wordt geopend met een toespraak door burgemeester Jenne De Potter. Om 19 uur steken we de kaarsjes aan. Dat wordt omkaderd met het voorlezen van teksten en poëzie afgewisseld met prachtige gezangen door het Kinder- en Jeugdkoor Bevegem. Door de organisatie worden gratis kaarsjes ter beschikking gesteld, die dan achteraf als aandenken mogen meegenomen worden naar huis. Na afloop kan nog bijgepraat worden met lotgenoten", laat bij Martine Van Damme van OVOK Praatgroep Zottegem weten.