Wendy Van Wanten en Jo Vally op seniorennamiddag in Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

09 oktober 2019

16u56 2 Zottegem Wendy Van Wanten en Jo Vally komen op maandag 21 oktober naar de seniorennamiddag in de Bevegemse Vijvers in Zottegem.

“De seniorennamiddag is een initiatief van de stad Zottegem in samenwerking met de Stedelijke Seniorenraad en het Sociaal Huis. Jaarlijks beleven honderden Zottegemse senioren een leuke namiddag op het seniorenfeest. Een heel gesmaakt initiatief dat jaar na jaar uitverkocht is", weet burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Wie kaartjes wil, is er best snel bij, want ze vliegen de deur uit. Tickets kosten 8 euro en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen in het Sociaal Huis (Deinsbekestraat 23) en op de Dienst Toerisme (Markt 1). Gebak en koffie zijn inbegrepen in de prijs. De deuren gaan open om 13.15 uur.