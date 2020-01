Welke N-VA’er volgt Jenne De Potter op als burgemeester in 2022? Doe mee aan onze poll! Frank Eeckhout

30 januari 2020

14u03 0 Zottegem Welke N-VA’er volgt op 1 januari 2022 Jenne De Potter (CD&V) op als burgemeester in Zottegem. Normaal was die functie weggelegd voor Matthias Diependaele maar schopte het ondertussen tot minister in de Vlaamse regering. Vrijdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de partij maakt N-VA de naam bekend.

Burgemeester of minister? Matthias Diependaele heeft er nooit doekjes om gewonden toen hij de vraag voorgeschoteld kreeg. “Ik ga voor het hoogste. Onze ploeg in Zottegem is sterk genoeg om dat op te vangen", liet Diependaele steeds optekenen. In de gemeenteraad werd hij opgevolgd door Evert De Smet. De Smet zou Diependaele was opvolgen op 1 januari 2022 als die de burgemeesterssjerp kreeg. Meteen rees ook de vraag wie er dan burgemeester zou worden. Dat antwoord krijgen we vrijdagavond op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in de Bevegemse Vijvers.

Met 890 rode bolletjes achter zijn naam scoorde lijstduwer Ghilain Diependaele het op één na hoogste aantal voorkeurstemmen. De nestor van de partij zette echter meteen een stap opzij om plaats te maken voor jong politiek talent waardoor schepen Evelien De Both (870 voorkeurstemmen) meteen in pole position komt te liggen om de plaats van Matthias Diependaele in te nemen. Twee outsiders voor de post van burgemeester zijn gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert (786 voorkeurstemmen) schepen Brecht Cassiman (725 voorkeurstemmen). Of toveren de Zottegemse Vlaams nationalisten nog een verrassing uit hun hoek. Matthias Diependaele wordt wel titelvoerend burgemeester.

Poll Welke N-VA'er volgt in 2020 Jenne De Potter op als burgemeerster van Zottegem? Evelien De Both

Peter Lagaert

Brecht Cassiman

Matthias Diependaele want tegen dan is hij geen minister meer

Iemand anders Evelien De Both 50%

Peter Lagaert 17%

Brecht Cassiman 25%

Matthias Diependaele want tegen dan is hij geen minister meer 8%

Iemand anders 0%