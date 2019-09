Wegspotters moeten waken toegankelijkheid en zwerfvuil in trage wegen Frank Eeckhout

11u39 0 Zottegem Zottegem gaat op zoek naar wandelliefhebbers die waken over de toegankelijkheid van trage wegen. Is de bewegwijzering oké? Liggen er obstakels op de weg? Ligt er zwerfvuil? “Minstens een keer per seizoen controleert de wegspotter ‘zijn’ trage wegen en meldt hij problemen aan de stad", legt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA) het principe van wegspotters uit.

Vorige zomer werd het tragewegenplan van stad Zottegem unaniem goedgekeurd door de toenmalige gemeenteraad. Het nieuwe bestuur, dat de trage wegen ook hoog in het vaandel draagt, ging aan de slag met de concretisering van dat plan. “Met 160 kilometer geïnventariseerde trage wegen spreekt het voor zich dat dit letterlijk heel wat voeten in de aarde heeft. Daarom starten we op 19 september met een eerste, al eerder aangekondigd, initiatief: de wegspotters. We hopen hierbij verder te kunnen rekenen op de enthousiaste inzet van onze huidige vrijwilligers. Er dienden zich ook al enkele kandidaat-wegspotters aan die vier keer per jaar een deel van de trage wegen willen afwandelen om ons de problemen te signaleren via de computer of de MobiMelder app. Maar we kunnen uiteraard nog extra wegspotters gebruiken om onze ogen op de trage wegen te zijn. Zo kunnen we, in aanvulling op het bestaande onderhoudsplan voor de trage wegen, bijkomende problemen aanpakken”, zegt Matthias Diependaele.

Lijkt dit iets voor jou? Je bent welkom op 19 september om 19.30 uur in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont voor de opstart van het Wegspottersproject. “Kom gerust eens luisteren. Je hoeft je nog niet meteen te engageren. Wie er wel al meteen wil invliegen, kan op de kaart onmiddellijk zijn trage wegen uitkiezen. Voor meer info kun je ook terecht op verkeer@zottegem.be", laat Diependaele nog weten. Het tragewegenproject is een samenwerking tussen stad Zottegem, Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.