Weggegooide sigarettenpeuk zet paletten in lichterlaaie Frank Eeckhout

24 juli 2020

10u56 4 Zottegem Een weggegooide sigarettenpeuk heeft vrijdagvoormiddag enkele paletten in lichterlaaie gezet in de Broeder Mareslaan in Zottegem.

Het waren voorbijgangers die het brandje voor een woning in aanbouw kort na 10 uur opmerkten en de brandweer verwittigden. Omdat de oproep binnenkwam als woningbrand rukten de pompiers in volle sterkte uit. Bij aankomst bleken bouwvakkers, die bezig waren in de woning, het vuur al gedoofd te hebben.