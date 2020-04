Wegens groot succes: na marsepeinen boetseerpakket is er nu ook eentje van chocolade Frank Eeckhout

10u27 0 Zottegem Bakkerij Sint-Anna in Zottegem blijft creatief. Nadat bakker Bart enkele weken geleden op de proppen kwam met een marsepeinen boetseerpakket voor kinderen, ligt er nu een versie met chocolade in de toonbank. “Voortaan is ook online bestellen mogelijk", zegt de bakker.

De coronacrisis blijft de wereld beheersen. Mensen blijven nog steeds massaal in hun kot. “Daarom hebben wij bij Bakkerij Sint-Anna voor een leuke, creatieve tijdsbesteding gezorgd. Het marsepein boetseerpakket dat we lanceerden aan het begin van de lockdown was een ongezien succes. We kregen massaal positieve reacties van ouders, kinderen en grootouders die het super vonden om zo de kinderen op een educatieve en tegelijk speelse manier een tijdje zoet te houden. Het deed ons deugd om al die lovende reacties te lezen maar vooral om al die knappe kunstwerkjes te kunnen bewonderen. We waren positief verrast door de vindingrijkheid en creativiteit van de jeugd", stelt bakker Bart Schelstraete vast.

Eigen toets

Op vraag van ouders en kids lanceert Bakkerij Sint-Anna daarom een chocolade knutselpakket. “Dit keer kan je aan de slag met chocolade én marsepein. Alle benodigdheden zijn aanwezig om er een uniek kunstwerk van te maken. Ons team heeft zelf ook alvast het goede voorbeeld gegeven. Het stappenplan van hoe wij te werk gingen en hoe ons beertje en ons hondje tot leven kwamen, vind je ook in het boetseerpakket. In deze korte handleiding vind je ook handige tips om er zelf iets moois van te maken. In deze tijden hebben wij alles extra hygiënisch verpakt zodat de kinderen veilig aan de slag kunnen. Vanaf vandaag (donderdag, red.) zal het chocolade knutselpakket verkrijgbaar zijn in onze winkel en in onze webshop, die wij hebben opgestart om de mensen ook vanuit hun kot te kunnen voorzien van verse, kwalitatieve producten", besluit bakker Bart