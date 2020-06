Weer bezoek op kamer mogelijk in woonzorgcentrum De Vlamme Frank Eeckhout

23 juni 2020

15u18 3 Zottegem Woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem laat vanaf woensdag 24 juni weer bezoek toe op de kamer. “Per dag wordt gewerkt met clusters en vaste tijdstippen. Op die manier zorgen we ervoor dat er niet te veel personen tegelijk aanwezig zijn in het woonzorgcentrum", zegt directeur Dieter Opdecam.

Bezoeken kunnen zowel in de week als in het weekend gepland worden. Bij aankomst in het woonzorgcentrum wordt aan de bezoekers gevraagd om zich te registeren en wordt de temperatuur gemeten. “Uiteraard rekenen wij op de verantwoordelijkheidszin dat er enkel een bezoek zal gebracht worden indien er gedurende 14 dagen geen symptomen geweest zijn of er niet positief getest is op Covid-19. Vanaf 25 juni zal het voor onze bewoners ook mogelijk zijn dagelijks samen te eten in onze leefruimte. Daarvoor was dit maar 1 keer per week mogelijk in groepen van 10 bewoners. Dit zal nog steeds op een afstand zijn van minimum anderhalve meter. Stapje voor stapje en met de nodige voorzichtigheid hervatten we het sociale leven binnen ons woonzorgcentrum", zegt directeur Dieter Opdecam.

Controles blijven

Toch blijft het woonzorgcentrum waakzaam. “Al onze bewoners blijven 2 maal daags gecontroleerd worden op temperatuur en saturatie. Ook werd elke bewoner en elk personeelslid getest en waren alle resultaten negatief. Door de voorzorgsmaatregelen strikt op te volgen zijn we er tot nu toe geslaagd het virus onder controle te houden. Daarom zetten we onze deuren stapsgewijs open", besluit de directeur.

Het bezoek kan ingepland worden via de bezoekersapplicatie Cubigo, www.planmijnbezoek.be.