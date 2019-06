Wandelaar, culinaire genieter, bedrijf of iets te vieren? Nieuwe uitbater van Kasteel van Breivelde wil iedereen in de watten leggen Frank Eeckhout

18 juni 2019

15u47 40 Zottegem Met Christof Gangl komt het Kasteel van Breivelde in handen van een enthousiaste en doorgewinterde horeca-uitbater. De dynamische dertiger stapte meteen na zijn studies kmo-management in de horeca. Hij wist in Vlierzele en Massemen al twee succesvolle zaken uit te bouwen. “We bekijken hoe we de zaak tijdens de zomer 7 dagen op 7 kunnen openhouden", zegt Christof ambitieus.

In februari beslisten Evelien en Katia Van de Maele, de concessiehouders van het Kasteel van Breivelde, om na zes succesvolle jaren te stoppen met de uitbating van het restaurant en de feestzaal. Samen met de stad gingen zij op zoek naar een nieuwe uitbater. “Aan die zoektocht is nu een einde gekomen. Met streekgenoot en ervaren horeca-uitbater Christof Gangl vonden we de geknipte overnemer voor deze prachtige zaak in het feeërieke domein van Breivelde. Hij gaat op 1 juli van start”, zegt een tevreden burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

In november 2013 namen Katia en Evelien Van de Maele de uitbating van het Kasteel van Breivelde op zich. Al snel bleken de beide zussen ook uitstekende zakenpartners. Met hun gedeelde passie voor lekker eten wisten ze het Kasteel van Breivelde om te toveren tot een bloeiende, gastvrije zaak. Zes jaar lang schotelden ze, samen met chef-kok Tom Verhaege, hun bezoekers de (h)eerlijkste gerechten voor en bezorgden ze communicanten, trouwers, jubilarissen en andere feestvierders een onvergetelijke dag. Chef-kok Tom Verhaege blijft ook na de overname een vaste waarde in het Kasteel van Breivelde. Tot eind september blijven de zussen Van de Maele mee aan boord om de overgang vlot te laten verlopen. “Alle geplande feesten gaan uiteraard door. Evelien en Katia zullen al deze mensen, samen met ons, nog een onvergetelijke dag bezorgen”, verzekeren Christof en zijn vrouw Tatiana.

We willen de capaciteit van het terras uitbreiden en ook de menukaart wordt vernieuwd. Daarbij besteden we aandacht aan eenvoudige gerechten Christof Gangl

De nieuwe uitbaters willen de huidige, succesvolle, formule van een restaurant, tearoom en feestzaal behouden, maar zien ook groeipotentieel. “We willen dat het Kasteel van Breivelde een laagdrempelige zaak is waar iedereen terecht kan. De parkbezoeker die na een wandeling graag iets klein komt eten, de culinaire genieter, mensen die een gezellig feest willen geven in een prachtig decor, maar ook bedrijven die een event of een seminarie willen organiseren op een unieke locatie”, omschrijft Christof zijn toekomstvisie.

Zeven op zeven

Op korte termijn voorziet de nieuwe uitbater al een aantal acties. “We bekijken hoe we de zaak tijdens de zomer 7 dagen op 7 kunnen openhouden, we willen de capaciteit van het terras uitbreiden en ook de menukaart zal worden vernieuwd. Daarbij besteden we aandacht aan heerlijk eenvoudige gerechten. In de komende maanden voeren we ook opfrissingswerken uit om de zaak een eigen toets te geven", besluit Christof.

Het kasteeldomein van Breivelde is een beschermd parkdomein van 14 ha en vormt de groene long van Zottegem. Het is een grote open ruimte bij het kasteel. Het uitgestrekte grasveld reikt tot aan de grote vijver, waarin het kasteel prachtig wordt weerspiegeld. De vele uitzonderlijke bomen geven het domein een bijkomende aantrekkingskracht. Daarvan zijn de moerascypressen, aangeplant op het eiland in de spiegelvijver, beeldbepalend voor het park. Ook in de winter blijft het park een visueel festijn voor de bezoeker.