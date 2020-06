Wagen rijdt vitrine Leonidas winkel en binnen en ramt tijdens vlucht twee geparkeerde auto’s Frank Eeckhout

09u13 5 Zottegem In de Hoogstraat in Zottegem is een man maandagnacht met zijn wagen in de vitrine van de Leonidas winkel gereden. Hij sloeg daarna op de vlucht.

Omwonenden hoorden omstreeks 1.30 uur een doffe klap en brekend glas. Door het raam zagen ze een wagen met zijn neus in de vitrine van de Leonidas winkel staan. “De bestuurder deed niet eens de moeite om uit te stappen. Hij zette zijn wagen in achteruit en reed weg. Op het einde van de Hoogstraat ramde hij ook nog eens twee wagens", getuigt een bewoner. Ook na de tweede botsing had de man nog geen schuldbesef en opnieuw zette hij zijn weg verder. Hij reed richting Ledebergstraat waar hij op een kleine parking rechtsomkeer maakte. Een bewoonster daar merkte de verhakkelde wagen op, noteerde de nummerplaat en maakte die over aan politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De bestuurder zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter in Oudenaarde en riskeert een zware boete en rijverbod.