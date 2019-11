Wagen gestolen in Gustaaf Schockaertstraat Frank Eeckhout

14 november 2019

10u45 17 Zottegem Een koppel uit de Gustaaf Schockaertstraat in Zottegem stelde donderdagmorgen vast dat hun wagen gestolen was.

Het gaat om een Peugeot 307 SW grijs metallic met nummerplaat LUV 822. De eigenaars doen een oproep naar getuigen en vragen ook om uit te kijken naar de wagen. Wie meer info heeft, kan die overmaken aan de politie van Zottegem. Eerder deze week werd ook al een wagen gestolen in Zottegem. Die werd een dag later teruggevonden in de Molenstraat in Herzele.