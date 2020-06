Wagen duikt in gracht op Europaweg in Godveerdegem Frank Eeckhout

18 juni 2020

14u11 0 Zottegem Op de Europaweg in Godveerdegem dook een man uit Bever donderdag omstreeks 13 uur met zijn wagen de gracht in. De bestuurder raakte daarbij niet gewond.

De man reed in de richting van Geraardsbergen. Ter hoogte van het Avia tankstation raakte hij met zijn wagen om een nog onduidelijke reden van de weg om in de gracht tot stilstand te komen. De wagen raakte daarbij zwaar beschadigd. De bestuurder werd door de politie meegenomen naar het politiecommissariaat in Zottegem.