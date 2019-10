Wafel- en truffelverkoop in Bernadetteschool Frank Eeckhout

30 oktober 2019

15u51 1 Zottegem Het oudercomité van de Bernadetteschool in Grotenberge organiseert opnieuw een wafel- en truffelverkoop. “Voor de mensen die tijdens een gezellig koffiemoment zin hebben in een zoetje", zegt directeur Jan Vermeulen.

De truffels van Belgische topkwaliteit worden verkocht in een geschenkdoos van 500 gram en kosten 10 euro. Daarnaast zijn er ook vanille- en chocoladewafeltjes te verkrijgen. Die zijn verpakt in een kartonnen doos van 700 gram en kosten 7 euro per doos. Wie van afwisseling houdt, kan een wafelmix van 800 gram bestellen. Kostprijs 8 euro. “De opbrengst gebruiken we voor het sponsoren van schoolse activiteiten en voor de verdere uitbouw van de school", laat de directeur weten.