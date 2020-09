Vrouwen van Soroptimist Zottegem ZOVL slaan aan het bierbrouwen Frank Eeckhout

05 september 2020

19u45 0 Zottegem Met het brouwen van 1.000 liter bier steunt Soroptimist Zottegem ZOVL de atelierwerking van De Hoop. De ZIM Hoppig Blond is een vlot drinkend blond honingbier. Door de Hoevebrouwers werd wat karakter aan het bier gegeven door de toevoeging van drie extra hopsoorten. Het bier heeft een alcoholpercentage van 6,5%.

De Hoop, een kleinschalige, huiselijke voorziening voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, gaat het bier verkopen tijdens hun opendeurdagen en op koffienamiddagen voor familie en vrienden van de cliënten. “Ze gaan het bier ook gebruiken als relatiegeschenk voor de sponsors. De verkoop moet een mooi centje opbrengen voor De Hoop, geld dat nodig is de ateliers vorm te geven. Want door recente besparingen vanuit de overheid, is er een serieuze daling van de werkingsmiddelen. Dat is nefast voor het houtatelier en de bijenwerking. In dit laatste project werken de cliënten van De Hoop mee bij de verzorging van de bijen en het slingeren van de honing. In het tuinatelier wordt dan weer aandacht besteed aan beplanting die de bijenpopulatie ten goede komt", zegt PR-verantwoordelijke Marina Fauconnier.