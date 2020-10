Vrouw opgepakt na meerdere inbraken in centrum Frank Eeckhout

02 oktober 2020

19u40 0 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw opgepakt nadat ze op minstens drie plaatsen probeerde in te breken. Bij apotheek Van De Keere in de Hoogstraat in Zottegem ging ze aan de haal met wat wisselgeld en medicijnen. In Kapsalon Look in de Trapstraat bedroeg de buit 100 euro.

De vrouw begon haar strooptocht donderdagavond kort voor 11 uur in kapsalon Look in de Trapstraat. Daar gooide ze een raam aan diggelen. Het rinkelend glas maakte een hels lawaai maar dat leek de dievegge niet te deren. Ze kroop door de gebroken etalage naar binnen en griste 100 euro mee uit de kassa. Omwonenden, die wakker werden van het geluid van brekend glas, belden meteen de politie. Ondertussen was de vrouw al afgezakt naar de Hoogstraat, amper 100 meter verderop. Daar probeerde ze een raam in te gooien aan de achterkant van apotheek Kristof Campens. Het veiligheidsglas hield echter stand waarna de vrouw even verderop probeerde bij apotheek Van De Keere. Daar raakte ze wel binnen en nam ze rustig de tijd om in de apotheek te zoeken naar medicijnen. Ze liet daarbij vooral haar oog vallen op kalmeringsmiddelen, slaappillen en medicijnen tegen de angst. Bij het buitengaan graaide ze ook nog het wisselgeld uit de kassa mee. Korte tijd later belde een patrouille van de lokale politie al aan bij de vrouw. Zij legde meteen bekentenissen en gaf de gestolen spullen terug. De politie nam haar mee voor het verhoor naar het politiecommissariaat. Het verdere onderzoek is in handen van parket Oost-Vlaanderen.