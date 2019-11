Vrouw mist bocht en ramt geparkeerde wagen op oprit woning Frank Eeckhout

04 november 2019

14u31 3 Zottegem In de Bevegemstraat in Zottegem heeft een vrouw maandagmiddag omstreeks 12.30 uur haar bocht gemist en een wagen geramd die geparkeerd stond op de oprit van een woning.

De vrouw kwam met haar Opel uit de Kastanjelaan en reed in de richting van de Godveerdegemstraat. In een flauwe bocht naar links verloor ze controle over haar stuur en ramde ze een geparkeerde Alfa Romeo. Door de klap kwam die wagen in de voortuin van de woning terecht. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Beide wagens werden getakeld.