Vrouw (54) zwaargewond na treinongeval aan overweg Frank Eeckhout

31 juli 2020

07u20 10

Zottegem Op de spoorlijn Kortrijk-Denderleeuw is vrijdagochtend rond 6.20 uur in Zottegem een wagen aangereden door een trein.

In de straat Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem, stond een automobiliste met haar wagen stil op de overweg toen een trein passeerde. De machinist deed nog een noodremming, maar de wagen werd toch aangereden. De bestuurster van de auto werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het spoorverkeer is momenteel onderbroken tussen Oudenaarde en Zottegem. Pendelaars tussen beide steden wordt gevraagd over Gent-Sint-Pieters te reizen. Ter plaatse legt de NMBS vervangbussen in.