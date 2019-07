Vrijetijdsmarkt op speelweide in Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

31 juli 2019

14u27 1 Zottegem Op zoek naar de ideale hobby voor jou of je kind? Voor het zesde jaar op rij brengt Zottegem het volledige vrijetijdsaanbod voor je samen op de speelweide aan de Bevegemse Vijvers.

Op zondag 8 september kan je aan de Bevegemse Vijvers het rijke cultuur-, sport-, jeugd- en vrijetijdsaanbod voor groot en klein ontdekken. “Samen met het cavavan-foodtruckteam toveren we de speelweide om tot een sfeervol openluchtrestaurant met gezellige zithoekjes, picknickdekentjes en veel zomerse muziek. Meer dan 10 hippe, retro foodtrucks prikkelen je smaakpapillen met hemelse gerechten en dranken. De ideale plaats dus om even te onthaasten en culinair te genieten, terwijl je een doordachte keuze maakt voor een boeiende hobby. Bovendien is er ook een ‘grote jeugdboekenverkoop’ van de bibliotheken van route 42", laat de stad weten.