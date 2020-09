Vrije Basisschool Grotenberge is klaar voor een kleurrijk jaar Frank Eeckhout

01 september 2020

15u47 0 Zottegem De Vrije Basisschool Grotenberge is klaar om er een kleurrijk jaar van te maken. De speelplaats was versierd met kleurige ballonnen en vlaggen om het jaarthema in de kijker te zetten.

“We startten de eerste schooldag met ons schoollied en een vreugdedans, want we kunnen kleur brengen door te helpen en te delen, door samen fijn te spelen, door liedjes te zingen en door samen te dansen. Ieder van ons heeft een eigen kleur. Samen vormen we een mooie, gekleurde ketting", zegt directeur Christ Meuleman.