Vrachtwagen verliest graafmachine in Rijkestraat in Strijpen Frank Eeckhout

25 februari 2020

09u20 3 Zottegem In de Rijkestraat in de Zottegemse deelgemeente Strijpen is dinsdagmorgen een graafmachine losgeraakt van een vrachtwagen.

Het incident gebeurde op de N454 tussen de kerk van Strijpen en de spooroverweg. De graafmachine kwam los van de vrachtwagen, kantelde en kwam dwars over de rijbaan te liggen. Daardoor kon het verkeer maar over één rijvak passeren. Hoe is het incident precies gebeurde, is niet duidelijk.