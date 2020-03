Vrachtwagen en lijnbus rijden zich vast op N42 in Godveerdegem Frank Eeckhout

05 maart 2020

17u43 0 Zottegem Een vrachtwagen en lijnbus kwamen donderdagnamiddag vast te zitten op de N42 net voor de rotonde in Godveerdegem. Er kwam een takelwagen aan te pas om de vrachtwagen los te trekken.

De lijnbus stond vast aan de kant van de weg toen de vrachtwagen probeerde te passeren. De chauffeur week echter te veel uit naar links en kwam met de wielen vast te zitten in de middenberm. Daardoor was de rijbaan in de richting van Geraardsbergen volledig versperd. Het verkeer werd via de afrit aan tankstation VDB naar het rondpunt even verderop geleid.