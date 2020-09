Vraag voor langer (gratis) parkeren: “De moeilijke periode voor handelaars en horeca is nog niet voorbij” Frank Eeckhout

17 september 2020

13u41 0 Zottegem Oppositiepartij Open Vld gaat op de gemeenteraad vragen om het parkeerbeleid in het centrum van Zottegem aan te passen.

“Tijdens de coronacrisis werd parkeren in het centrum tijdelijk gratis gemaakt. Door een blauwe zone in te voeren was er geen gevaar dat de parkeerplaatsen zouden ingenomen worden door pendelaars. Een goed initiatief als steun naar onze handelaars toe. De moeilijke periode is helaas nog niet voorbij en ons voorstel om gratis parkeren te verlengen, werd afgeschoten. Daarom stellen we een aantal alternatieven voor: trek de termijn voor gratis parkeren op van 15 naar 30 minuten, maak parkeren op zaterdag gratis en verleng de termijnen van betalend parkeren in de verschillende zones tot respectievelijk 3 uur in de rode zone, 4 uur in de gele en oranje zone en 5 uur in de groene zone. Deze termijnen zijn nog steeds te kort voor de meeste pendelaars maar geven mensen wel meer comfort tijdens het winkelen en het bezoeken van horecazaken", stellen de liberalen voor.