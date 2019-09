Voyeur betrapt die vrouwen filmt in kleedhokjes van stedelijk zwembad Frank Eeckhout

13 september 2019

16u50 3 Zottegem In stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers in Zottegem is een voyeur betrapt, die vrouwen filmde in de kleedhokjes.

Woensdag 11 september omstreeks 19.10 uur werd de politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem opgeroepen naar het stedelijk zwembad voor een klacht van voyeurisme. Een vrouwelijke bezoekster had tijdens het omkleden gemerkt dat er iemand met een gsm van onder de opening van haar kleedhokje aan het filmen was. Zij kon het gsm-toestel afnemen en de politie verwittigen. De politie kon de verdachte, een 39-jarige man uit Oosterzele, vatten en meenemen naar het politiecommissariaat. De man werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van 14 oktober, op verdenking van voyeurisme bij meerdere slachtoffers.