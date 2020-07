Vos negeert sluitingsuur en brengt nachtelijke terrasbezoek aan Sotto's Koen Moreau

12 juli 2020

11u49 0 Zottegem Speciaal bezoek aan discotheek Sotto’s zaterdagnacht. Een vos maakte er rond 3 uur zoveel kabaal dat de brandweer werd verwittigd.

De vos bevond zich in de nacht van zaterdag op zondag luid huilend onder het terras waardoor gevreesd werd dat het dier klem zat. De brandweer moest het dier echter niet redden. Toen de blauwe flikkerlichten in de buurt kwamen, maakte het dier zich uit te voeten. Naast uitgaan is de vos dus al helemaal geïntegreerd in het Zottegemse nachtleven.