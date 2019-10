Vorming rond samenleven met iemand die psychisch kwetsbaar is Frank Eeckhout

24 oktober 2019

09u03 0 Zottegem Similes Vlaamse Ardennen organiseert op woensdagen 13 en 20 november twee vormingsavonden rond samenleven met iemand die psychisch kwetsbaar.

De vormingsavonden worden gegeven door Lieve Willems. Zij ontwikkelde een “samenleef-GPS” die herstel- en oplossingsgericht is. Het is een eenvoudig taalmodel met spelregels die snel aan te leren zijn en die je helpt om in je kracht te blijven. “Samenleven is niet altijd eenvoudig. Zeker niet in een gezin met iemand die psychisch kwetsbaar is. Hoe kan je erover waken dat je eigen noden niet ondergesneeuwd raken en dat je toch een betrouwbare mantelzorger bent? Deze GPS geeft ook houvast in het gesprek met hulpverlening. Want de vermaatschappelijking van de zorg heeft grote impact op mantelzorgers. Je krijgt handvaten om respectvol met elkaar te communiceren. Zo krijgt onze oproep “wie zorgt, praat mee” een heel concrete invulling”, zegt Lieve.

De twee avonden vormen één geheel en vinden plaats in cafetaria De Hoeve van het PC Sint-Franciscus in Velzeke telkens van 19.30 tot 22 uur. Inschrijven kan via mail naar similes.vlardennen@gmail.com en kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden.