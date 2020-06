Voorstellen van Groen-oppositie voor veiligere fietsinfrastructuur positief onthaald: “We voeren ze versneld in”” Frank Eeckhout

17 juni 2020

09u39 0 Zottegem De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om gevaarlijke punten voor fietsers versneld aan te pakken. Dat die voorstellen van oppositiepartij Groen kwamen, speelt voor de meerderheid geen rol. “Alles wat we samen kunnen doen voor Zottegem, doen we ook", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Evert De Smet (N-VA).

Gemeenteraadslid Ben Boone loodste drie concrete punten door de gemeenteraad. De punten van oppositiepartij Groen werden goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. De voorstellen moeten de verkeersveiligheid voor fietsers op korte termijn sterk verbeteren.

“Op de Bruggenhoek richting centrum is er een gevaarlijke verkeerssituatie waarbij fietsers op het einde van het verhoogde fietspad, schuin over de boordsteen en de goot moeten rijden om op de rijweg komen. Aankomende automobilisten kunnen niet zien dat fietsers plots de rijweg moeten oprijden. Door een aantal aanpassingen kunnen we deze plek een stuk veiliger maken. Het fietspad en de fietssuggestiestrook worden drempelloos verbonden en de overgang wordt geaccentueerd met een rugdekking zodat auto’s gewaarschuwd worden dat fietsers op de rijweg komen. Een bijkomend voordeel is dat de rugdekking ook de weg versmalt en zo de snelheid afremt van wagens richting het centrum", zegt Ben Boone.

Zijstraten

Een tweede punt gaat over het accentueren van fietspaden ter hoogte van zijstraten. “Het rood schilderen van fietspaden ter hoogte van een zijstraat wordt al jaren standaard toegepast op onze gewestwegen. Nu dit voorstel gestemd is in de gemeenteraad kunnen we ook onze gemeentewegen veiliger maken. Deze wegmarkeringen vallen goed op en tonen duidelijk dat fietsers voorrang hebben.”

Extra witte lijn

Ten slotte stelde Ben Boone ook voor om de wegmarkeringen aan te passen aan het huidige snelheidsregime op de Zottegemse wegen. “Onze stad heeft nog heel wat brede tweevaksbanen uit de jaren ‘60 en ‘70 met aanliggende fietspaden, de zogenaamde ‘moordstrookjes’. Het wegbeeld van deze brede straten is niet aangepast aan het huidige snelheidsregime. Een goed voorbeeld is de Gentse Steenweg, die sinds de komst van de N42 haar doorgangsfunctie heeft verloren. Omdat een verkeersveilige heraanleg voor heel wat van onze Zottegemse wegen niet voor morgen is, vragen we tussentijdse maatregelen. Zottegem zal vanaf nu een extra witte lijn aanbrengen tussen het fietspad en de rijweg. Door het visueel versmallen van de weg zullen (vracht)wagens hun snelheid aanpassen", besluit Boone.

Meerderheidspartijen N-VA en CD&V vonden zich niet te beroerd om mee te gaan in de voorstellen van Groen. “Bij het begin van deze legislatuur hebben we duidelijk gemaakt dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie op onze steun konden rekenen. Dat hebben we ondertussen al enkele keren gedaan. Iets consequent wegstemmen omdat het van de oppositie komt, daar doen we niet aan mee. Een veilige fietsinfrastructuur staat ook op onze agenda maar de concrete voorstellen van Groen kunnen wel versneld doorgevoerd worden", reageert schepen Evert De Smet.