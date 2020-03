Voorstel in Vlaams parlement: Zottegemse kunstenaar Panamarenko verdient eigen museum Frank Eeckhout

04 maart 2020

17u15 0 Zottegem Als het van Vlaams Vvolksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) afhangt, verdient Panamarenko een eigen museum. In het Vlaams Parlement legt hij zijn voorstel voor aan Vlaams Minister-President Jan Jambon. Ook Eveline Hoorens, vrouw van de overleden kunstenaar, gaf eerder al aan sterk vragende partij te zijn voor een museum ter nagedachtenis van de uitzonderlijke kunstenaar.

Op 14 december 2019 ging er een schokgolf door ons land: één van de grootste Belgische kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw was niet meer. De excentrieke Panamarenko, vooral bekend voor zijn schaalmodellen van allerhande imaginaire voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen was overleden. De kunstenaar zou op 5 februari tachtig worden. Wat in Campo & Campo een pop-up expo naar aanleiding van zijn verjaardag zou worden, werd uiteindelijk een mooie Panamarenko Tribute.

“Panamarenko was ongetwijfeld één van de meest begeesterende, hedendaagse Belgische kunstenaars. Hij was naast kunstenaar ook uitvinder, technicus en visionair. Je kan hem niet in een hokje steken, maar hij is ontzettend belangrijk geweest voor de Belgische kunst. We moeten ervoor zorgen dat de werken van Panamarenko goed bewaard worden zodat de volgende generaties ook nog kunnen genieten van zijn eigenzinnige kunstwerken. Panamarenko verdient een eigen museum. Zijn werken zijn wereldberoemd, een Panamarenko-museum kan een grote extra culturele en toeristische troef zijn voor Vlaanderen", zegt Kurt De Loor.

“De werken van Panamarenko zijn overigens even geniaal als complex. Volgens mevrouw Panamarenko zijn er vandaag slechts een handvol mensen die weten hoe de grote werken moeten geassembleerd worden. Het zou een culturele ramp zijn als die kennis verloren zou gaan. Bovendien zijn sommige stukken ook zeer fragiel. Het is dus cruciaal dat ze op de juiste manier bewaard worden. Een permanente plek om de werken goed te bewaren en tentoon te stellen, dringt zich op.”

Kurt De Loor hoopt dat de Vlaamse regering oren heeft naar het voorstel om mee op zoek te gaan naar een museum voor Panamarenko. “Hopelijk toont de Vlaams minister van Cultuur hiervoor voldoende ambitie en ziet hij het cultureel belang in van de experimentele werken van Panamarenko voor Vlaanderen.”