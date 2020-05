Voorrangswijziging in voordeel van auto doet wenkbrauwen fronsen: “Stadsbestuur negeert opmerkingen van politie” Frank Eeckhout

15 mei 2020

14u31 0 Zottegem Als het stadsbestuur de voorrang aan het kruispunt van de Broeder Marèslaan met de Godveerdegemstraat wijzigt, negeert het de opmerkingen van de politie. “Hierdoor creëert de stad een rechte baan tussen het centrum en de Langestraat. De zwakke weggebruiker wordt hiervan de dupe", stelt Groen-gemeenteraadslid Ben Boone.

Het Zottegemse stadsbestuur wil van de Broeder Marèslaan en de Godveerdegemstraat richting Langestraat één rechte, doorgaande weg maken door de voorrangswijziging aan het kruispunt met de Kastanjelaan te veranderen. Volgens Groen verliest het stadsbestuur daarbij de verkeersveiligheid en leefbaarheid helemaal uit het oog. “Onder het mom de doorstroming te verbeteren wil men het verkeer dat vanuit de Broeder Marèslaan richting de Langestraat rijdt, en omgekeerd, voorrang geven. Dit zal leiden tot hogere snelheden en een gevaarlijk kruispunt ter hoogte van de Kastanjelaan", zegt Ben Boone.

Fietsnetwerk

Als de voorrangswijziging wordt doorgevoerd, negeert de stad de opmerkingen van de politie. “In het advies van de politie staat duidelijk dat de voorrangswijziging nadelig is voor fietsers en afslaand en overstekend verkeer. In dit stadsgedeelte zijn er ook altijd veel voetgangers die naar het ziekenhuis gaan. Bovendien is dit kruispunt een uiterst belangrijk knooppunt in het Zottegemse fietsnetwerk. Er is een groot gevaar dat fietsers, die uit de richting van de Langestraat komen, aangereden worden door het achteropkomend verkeer terwijl ze op het kruispunt met de Kastanjelaan wachten om linksaf te slaan richting centrum. Fietsers gebruiken deze route om aan de voorkant van het station te geraken. Ook volgens het politieadvies is er onvoldoende plaats om een veilige voorsorteerstrook te voorzien", somt Boone de opmerkingen op.

Het stadsbestuur kiest ervoor om binnenskamers oplossingen te zoeken en stemt onvoldoende af met de inwoners en de mobiliteitsexperten Groen-gemeenteraadslid Ben Boone

Ook voetgangers en fietsers die vanuit het centrum naar de Bevegemse Vijvers of een van de vele scholen gaan, lopen volgens Groen risico. “De nieuwe voorrangsregeling zal een bijkomende hindernis vormen tussen de twee stadsdelen. Als de plannen worden uitgevoerd tasten ze niet alleen de verkeersveiligheid aan maar ook de verkeersleefbaarheid voor heel wat Zottegemnaren aan beide kanten van het spoor. De stad gaat in tegen de regels die door het Vlaams gewest zijn bepaald. De kwaliteit van doorstroming moet voor deze weg ondergeschikt zijn aan de leefbaarheid van de buurt. We vinden het jammer dat in de verschillende belangrijke mobiliteitsdossiers de samenwerking met belangengroepen en bewonersverenigingen zoals de Fietsersbond of de Bevegemse Buren ontbreekt. Zij hebben goede, praktische ideeën voor alle weggebruikers. Het stadsbestuur kiest ervoor om binnenskamers oplossingen te zoeken en stemt onvoldoende af met de inwoners en de mobiliteitsexperten. Veel autoverkeer dat snel in en uit de kern van een stad rijdt, maakt geen deel uit van de succesrecepten voor een aangename, leefbare, aantrekkelijke en bruisende winkelstad", besluit Boone. Groen kaart dit punt maandag aan tijdens de digitale gemeenteraad.