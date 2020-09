Voormalig vredegerecht onder de verkoophamer: pand geschat op 635.000 euro Frank Eeckhout

14 september 2020

12u44 0 Zottegem De voormalige vredegerecht in de Gotenbergestraat wordt op dinsdag 15 september openbaar verkocht. Wie het gebouw wil kopen, zal diep in de geldbeugel moeten tasten want het pand werd geschat op 635.000 euro.

In mei keurde de gemeenteraad de verkoop van het vredegerecht goed. Het stadsbestuur beschouwde het immers niet als haar taak om het pand nieuw leven in te blazen. Het vredegerecht verhuisde in 2017 naar Herzele, waardoor het gebouw in de Grotenbergestraat leeg kwam te staan. Het kreeg geen nieuwe invulling en verkeert momenteel in een slechte staat. Naast de renovatiekosten zou de stad ook een groot budget moeten uittrekken voor het energievriendelijk maken van het gebouw en dat zag het niet zitten. De openbare verkoop vindt plaats in Feestzaal Bevegemse Vijvers en start om 14 uur.