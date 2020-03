Voor elke inwoner een extra boom in Zottegem Frank Eeckhout

10 maart 2020

09u32 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat voor elke inwoner een extra boom planten. “Concreet streven we ernaar om tegen eind 2024 maar liefst 26.000 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad", kondigt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) aan.

Zottegem ondertekende op 2 maart het Bomencharter. De steden, gemeenten en organisaties die het Bomencharter ondertekenen, streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau met betrekking tot het planten van bomen. “Door het ondertekenen van het Bomencharter tonen we ons engagement als lokaal bestuur om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten. Concreet streven we ernaar om tegen eind 2024 maar liefst 26.000 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad, voor elke inwoner een extra boom. Dat gebeurt door onze stadsdiensten, particulieren maar ook door het Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpunt dat een partner is van onze stad. Daarmee zorgen we voor meer groen en zuurstof in Zottegem en dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar inwoners", zegt schepen Leen Goossens.

De actie past ook binnen het klimaatbeleid van de stad Zottegem. “Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Bovendien zorgen bomen voor zuivere lucht, bieden ze bescherming tegen hitte en vormen ze een goede buffer tegen lawaai. Met extra groen streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO² op het Zottegemse grondgebied.”