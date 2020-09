Volley MEZO brengt via drive-in spaghettifestijn bij je thuis Frank Eeckhout

17 september 2020

11u08 1 Zottegem Volley MEZO uit Zottegem opent op vrijdag 25 en zaterdag 26 september een drive-in waar spaghetti afgehaald kan worden.

“Door de huidige coronacrisis heeft onze volleybalclub al een aantal evenementen moeten schrappen waaronder ons eetfestijn en ons groot mosselfestijn à volonté. Gezien de onzekerheden die er vandaag nog zijn, hebben we besloten om een coronaproof spaghettifestijn te organiseren waarbij we alle bestellingen via een drive-in op de parking van sportzaal Smissenhoek in Erwetegem kunnen afgehaald worden", laat het bestuur weten.

Er is keuze uit spaghetti Bolognaise en spaghetti veggie. Ook cava, wijn en limoncello kunnen besteld worden. Op vrijdag kan je afhalen tussen 17.30 en 20 uur, op zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur. Heb je voor 50 euro of meer besteld en woon je in ene straal van 15 km van het centrum van Zottegem, dan levert MEZO ook aan huis. Bestellen kan enkel via het bestelformulier op de website.