Vollanders nemen met wake afscheid van gesneuvelde populier Frank Eeckhout

14 februari 2020

19u18 0 Zottegem Zo’n 30 sympathisanten van de hebben vrijdagavond afscheid genomen van de 150 jaar oude populier op de Vollanderkouter in de Zottegemse deelgemeente Strijpen. De imposante boom sneuvelde zondag tijdens de doortocht van winterstorm Ciara. “De boom was een herkenningspunt voor heel wat mensen uit de wijde omgeving”, zegt initiatiefnemer Stefan Fostier.

De Marilandicapopulier stond boven op de heuvelrug van de Vollanderkouter in Strijpen en vormde er een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Hij stond op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samen komen. De populier is maximum 150 jaar oud en is vermoedelijk aangeplant ter vervanging van een exemplaar dat voordien is afgestorven. De populier is door Onroerend Erfgoed opgenomen als beschermd monument. Daarom zakte ook Vlaams minister Matthias Diependaele af naar de wake.

Stijn De Moor koestert mooie herinneringen aan de boom. “ Vorig jaar in mei lokte mijn vrouw mij met een smoesje naar deze plaats hier om mijn veertigste verjaardag te vieren. Vrienden hadden voor een picknick gezorgd onder de boom. Dat vergeet ik nooit. En telkens ik mij vader bezoek op het stedelijk kerkhof hier even verderop, gooide ik een blik op de boom. Omdat de boom zo robuust was en helemaal alleen op de heuvelrug stond, heb ik er altijd bewondering voor gehad. Die bezoekjes aan het kerkhof gaan nooit meer hetzelfde zijn", zegt Stijn.