Vlaams minister Matthias Diependaele feliciteert Alexander De Croo met premierschap Frank Eeckhout

02 oktober 2020

17u43 1 Zottegem Vlaams minister en Zottegemnaar Matthias Diependaele (N-VA) feliciteert streekgenoot Alexander De Croo (Open Vld) met het premierschap. “Hopelijk neemt hij het net als ikzelf op voor onze mooie streek", zegt Diependaele.

Geen rancune bij Matthias Diependaele nadat Alexander De Croo uit het naburige de eed aflegde als premier van de nieuwe federale regering. “Het is niet om onze partij uit de boot gevallen is dat ik Alexander geen proficiat zou moeten wensen. Integendeel, verkozenen en zeker ministers uit de Vlaamse Ardennen kunnen een zegen zijn voor moeilijke dossiers in onze regio. Wat ik in Vlaanderen doe voor onze regio, kan Alexander op federaal niveau doen. Ik weet dat hij en zijn partij voorstander zijn van de bouw van een parkeertoren aan de achterkant van het station in Zottegem. Misschien kan hij nu wat druk uitoefenen zodat die parkeertoren er eindelijk ook komt. Dat zou niet alleen goed zijn voor de duizenden pendelaars in Zottegem maar ook voor de inwoners van de wijk Bevegem. Want zij lijden al jaren onder een verstikkende parkeerdruk", weet Diependaele.