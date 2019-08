Viptickets te winnen met wedstrijd Oost-Vlaanderens Mooiste Frank Eeckhout

05 augustus 2019

13u01 0 Zottegem De stad Zottegem geeft twee viptickets weg voor de GP Stad Zottegem op dinsdag 20 augustus.

“Met Oost Vlaanderens Mooiste lanceerden we zonet een wedstrijd. Hierbij valt een vip-belevingsarrangement voor twee personen voor de GP Stad Zottegem te winnen. De winnaars kunnen de wedstrijd van start tot finish volgen vanuit de wagen en krijgen toegang tot de viptent in de aankomstzone", laat de stad weten. Deelnemen kan tot 15 augustus. Alle info over de wedstrijd is te vinden op de Facebookpagina Oost-Vlaanderens Mooiste.