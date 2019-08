Vip-arrangementen GP Stad Zottegem schieten de hoogte in Frank Eeckhout

20 augustus 2019

15u18 0 Zottegem De nieuwe start en aankomstzone van de GP Stad Zottegem heeft ook een impact op de verkoop van de vip-arrangementen. “Die zijn serieus de hoogte ingeschoten", weet secretaris Rik Van Audenhove.

De GP Stad Zottegem hoopt in de nabije toekomst te promoveren naar 1.BC. “Dat zal nodig zijn om ons deelnemersveld naar een hoger niveau te tillen. Dan kunnen we ook rekenen op een rechtstreekse televisie-uitzending. Dat maakt niet alleen de interesse van de ploegen groter, je kan de sponsors ook betere voorstellen doen", zegt koerdirecteur Jo Gosseye. Een eerste stap naar 1.BC is de keuze voor een andere aankomstzone. “Die lag jarenlang op de Meerlaan. Na de wedstrijd trokken we met sponsors en vips naar de Bevegemse Vijvers. Door de aankomst te verhuizen naar de Buke hoeven sponsors, vips en fans zich na de wedstrijd niet meer te verplaatsen. Evenementenhal Sotto’s ligt immers aan de aankomst en wordt het nieuwe kloppend hart van de koers.”

Die verhuis heeft al meteen een grote impact po het aantal vip-arrangementen die de organisatie verkocht. “Op het ontbijt mochten we 220 gasten ontvangen. Dat is vroeger heel wat anders geweest. We waren daarmee gestopt omdat er amper nog interesse was. Na de wedstrijd verwachten we 445 vips. Ook dat is een heel pak meer dan de voorbije jaren. De verhuis legt ons duidelijk geen windeieren", voegt secretaris Rik Van Audenhove daar nog aan toe.