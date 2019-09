Vijfjarig bestaan Studentenkring Sottegem in teken van overleden peter Miele Frank Eeckhout

20 september 2019

18u06 13 Zottegem De vijfde verjaardag van Studentenkring Sottegem staat volledig in het teken van de overleden Miele. “Miele was onze eerste clubpeter. In dit feestjaar willen we tonen dat we hem nog niet vergeten zijn", zegt voorzitter Maarten De Henau.

Aandachtige bezoekers van Zottegem hadden ze waarschijnlijk al zien hangen: posters van volkszanger Miele. Her en der in het straatbeeld doken de poster op. Een actie van Studentenkring Sottegem waarmee de vereniging hun overleden peter welde eren. En er komt nog meer want het vijfjarig bestaan van SKS staat helemaal in het teken van Miele. “De liedjes die hij voor speelde telkens we bij hem op bezoek gingen, herinneren we ons nog levendig. Op die manier gaf hij zijn muziek door aan ons. Ons officieel clublied is trouwens gebaseerd op zijn Zottegem Blues. En veel van zijn andere liedjes zingen we op onze cantussen. Zijn overlijden maakte ons triest want hij belichaamde heel wat kernwaarden waarop onze club gebaseerd is: vriendschap, muziek, veel leute en puur Zottegems", zegt Maarten De Henau.

Naast een gala-avond en een lustrumcantus op een unieke locatie, organiseert SKS ook een zangfestijn waar liedjes van Miele gezongen worden. Daarnaast zijn er ook nog een paar kleinere activiteiten. De precieze data worden binnenkort gecommuniceerd.